Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir

ABD'de karantina uygulanan New York ve Los Angeles gibi büyük kentleri sadece koronavirüs değil, lağım fareleri de tehdit ediyor. NBC televizyonuna konuşan kemirgen hayvanlar uzmanı Corrigan, büyük kentlerin aç kalan lağım farelerinin istilasına uğrayacağı uyarısında bulunarak "Böyle bir durumda 55 farklı virüsle savaşmak zorunda kalabiliriz" dedi.

14.04.2020 23:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:11

Amerikan NBC televizyonuna konuşan kemirgen hayvanlar uzmanı Bobby Corrigan, New York ve Los Angeles başta olmak üzere büyük kentlerin, aç kalan lağım farelerinin istilasına uğrayacağı uyarısında bulundu.

Yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle büyük şehirlerdeki restoran, kafe gibi işletmeler, kapandığı için çöp üretemediğini belirten uzman Bobby Corrigan, başta fareler olmak üzere şehrin derinliklerinde yaşayan birçok canlının bu çöplerden mahrum kaldığını söyledi.

"HAYATTA KALMA İÇGÜDÜLERİ ÇOK GÜÇLÜ"

Büyük kentlerde lağım farelerin daha önce çöplüklerden en iyi parçayı elde etmek için savaştığını ancak çöplerin aniden yok olmasıyla birlikte, yamyamlık yaparak büyük ve güçlü farelerin, zayıf ve yavru fareleri yemeye başladığını dile getiren kemirgen hayvanlar uzmanı Bobby Corrigan, "Aynen insanlık tarihinde gördüğümüz savaşların bir benzeri de kemirgenler arasında yaşanıyor. Nasıl ki, ordusu güçlü olanlar gelerek, kentlerdeki zenginlikleri elde etmek ve toprak kazanmak için savaşıyorlarsa, fareler de aynısını yapıyor. Yiyecek bulmakta zorlanan güçlü fare orduları, şehrin içlerine doğru dağılarak, yiyecek arıyorlar" dedi.

ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir

TEHLİKE TÜM BÜYÜK ŞEHİRLER İÇİN GEÇERLİ

Söz konusu uyarıların sadece ABD için geçirli olmadığını vurgulayan Corrigan, geçtiğimiz ay ABD'nin New Orleans eyaletinde karantina sonrası sokakları basarak, yiyecek arayan fareler görüldüğünü ve bu videoların sosyal medyada yayınlandığını hatırlattı.

Benzer bir olayın Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da yaşandığını vurgulayan ABD'li uzman Corrigan, fareler gibi diğer canlıların da yiyecek aramak için şehrin sokaklarına yayıldığını söyledi.

Lağım farelerin hayata kalma içgüdülerinin çok yüksek olduğunu dile getiren ABD'li uzman Bobby Corrigan, "Yüzyıllardır restoran ve benzer işletmelerin çöplerinden beslenen fareler, bu yiyeceklerden mahrum kalınca, hayatta kalmak için çıkış yolu arıyorlar. Yamyamlık yapıyorlar. Birbirleriyle savaşıyorlar, büyükler yavruları yiyor" şeklinde konuştu.

ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir

FARELER 55 FARKLI VİRÜS TAŞIYABİLİR

Farelerin 1 santimetrelik deliklerden bile geçme yeteneğine sahip olduğu uyarısında bulunan kemirgen hayvanlar uzmanı Corrigan, "Bu farelerin apartmanlarımıza, evlerimize, lokantalarımıza ve manavlarımıza girmesine izin veremeyiz. Eğer bu başımıza gelirse 55 farklı virüsle de savaşmak zorunda kalabiliriz" dedi.

ABD Sinek, Karınca ve Kemirgen Kontrol Dairesi ise, lağım farelerinin kontrol altına alınması için çalışmalar yapıldığını duyurdu. Açıklamada fare popülasyonunu düşürmek için harekete geçtiği belirtildi.

ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir
ABD’de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, New York, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü ABD’de ölü sayısı 25 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de ölü sayısı 25 bini aştı
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Erkekleri salgın yüzünden kısırlık korkusu sarınca sperm bankalarına akın ettiler Haberler
Erkekleri salgın yüzünden kısırlık korkusu sarınca sperm bankalarına akın ettiler
Barack Obama, seçimlerinde eski yardımcısı Biden’ı destekleyecek Haberler
Barack Obama, seçimlerinde eski yardımcısı Biden'ı destekleyecek
33 haftalık hamileyken koronaya yakalanan kadın komada doğum yaptı Haberler
33 haftalık hamileyken koronaya yakalanan kadın komada doğum yaptı
Çernobil’de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı Haberler
Çernobil'de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı
Haberler ›› Dünya ››ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

00:35: İZBAN'ın çarptığı şahıs yaşamını yitirdi - Haberler 00:33: Altun'un avukatından 'kaçak yapı' açıklaması - Haberler 00:18: 14 Nisan 2020 Haberleri - Haberler 00:15: Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı 23:58: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti - Haberler 23:57: Uyarı dönemi bitti, cezalar ardı ardına kesiliyor - Haberler 23:29: Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü