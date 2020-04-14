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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 239'a çıktı.

14.04.2020 23:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:22
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 239'a çıktı.
Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bin 239'a ulaştı.
Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 600 bin sınırına yaklaştı. Son verilere göre, 598 bin 670 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.
ABD'de en ağır bilanço New York'ta
ABD'de Kovid-19 vaka ve can kayıplarının çoğu New York'ta kaydedildi.
Eyalet genelinde 200 binden fazla Kovid-19 vakası bulunurken, yaklaşık 11 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel
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