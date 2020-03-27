Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bin 536 oldu, vaka sayısı 100 bini aştı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 100 bini aşarken, ölü sayısı ise bin 536'ya çıktı.

27.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:34
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bin 536 oldu, vaka sayısı 100 bini aştı
NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 100 bini aşarken, ölü sayısı ise bin 536'ya çıktı.
Dün Çin ve İtalya 'yı geride bırakarak dünyada salgının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD, bugün de vaka sayısında 100 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı dün 69 bin 197 iken, bugün 30 bin 840 artarak 100 bin 37'ye, bin 46 olan ölü sayısı da 490 artarak bin 536'ya ulaştı.
Dünya genelinde salgının yayıldığı ülkeler listesinde ABD'yi, 86 bin 498 vakayla İtalya ve 81 bin 340 vakayla Çin izliyor.
En fazla can kaybı New York'ta
ABD'deki eyaletlere bakıldığında ise 44 bin 810 vakayla New York açık ara başı çekerken, onu 8 bin 825 ile komşusu New Jersey, 4 bin 459 ile de California takip ediyor.
Vaka sayısı bakımından New York eyaleti tek başına, İtalya, Çin, İspanya ve Almanya dışında dünyadaki bütün ülkelerin önünde bulunuyor.
Ülkede "en fazla can kaybı" yaşanan ilk 3 eyaletin ise 519 ile New York, 147 ile Washington ve 119 ile Louisiana olduğu görüldü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bin 536 oldu, vaka sayısı 100 bini aştı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Koronavirüs Türkiye’ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19’un rotası Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD’de vaka sayısı 100 bini geçti Haberler
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi Haberler
Kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi
Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD’den yabancı doktor hamlesi geldi Haberler
Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD'den yabancı doktor hamlesi geldi
Türkiye alkışlarken, 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti Haberler
Türkiye alkışlarken, 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası Haberler
Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi Haberler
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

00:27: İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı - Haber 00:25: Sanatçılar, "Hayat Eve Sığar" Kampanyasına destek için evlerinden çaldı - Haber 00:22: TCDD, tren seferlerini düşürdü - Haber 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:18: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber 23:51: Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası - Haber 23:26: Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek - Haber 22:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı - Haber 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber