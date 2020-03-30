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Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi

Fransa'da doktorların koronavirüs hastalarına sıtma ilacı yazmasına onay verilmesinin ardından ABD'de de benzer bir adım attı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için daha önceden anti-sıtma ilacı olarak reçetelendirilmiş hidroksiklorokin ve klorokin ilaçarının sınırlı kullanımına onay verdi.

30.03.2020 23:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 00:08
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi

Fransa Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar ile doktorların koronavirüs hastalarına sıtma ilacı yazmasına onay verilmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri de benzer bir adım attı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi yeni tip koronavirüs tedavisi için daha önceden anti-sıtma ilacı olarak reçetelendirilmiş hidroksiklorokin ve klorokin ilaçarının sınırlı kullanımına onay verdi.

ÜLKE GENELİNDEKİ HASTANELERE DAĞITILACAK

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), olası yararının, riskinden daha fazla olabileceği düşüncesi ile bazı ilaçların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanımına onay verdi.

FDA açılamasında, Trump yönetimin ön onayı ile hafta sonu alınan karar gereği, milyonlarlarca doz anti-sıtma ilacının (hidroksiklorokin ve klorokin) ülke genelindeki hastanelere dağıtılacağını belirtti.

Açıklamada FDA yetkilisi Denise Hinton'un "Klorokin fosfat ve hidroksiklorokin sülfatın Kovid-19'un tedavisinde etkili olabileceğine inanmak mantıklıdır." ifadesine yer verildi.

YAN ETKİLERİ ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Bazı uzmanlar ise ilacın akut solunum semptomlarının hafifletilmesi ve virüsün temizlenmesine yardımcı olduğuna dair çok az veri olduğunu, yaygın kullanımı durumunda yan etkilerinin ölümcül olabileceğini iddia etti.

Sıtma ilaçlarının özellikle kalp problemi olan veya anti-depresan gibi ilaçlar kullanan hastalarda ölümcül sonuçlar doğurabileceği yönünde uyarılarda bulunan Mayo Clinic College Pediatri ve Kardiyoloji Profesörü Michael Ackerman, "Bu ilaçların milyonlarca hastaya verilmesini konuşuyorsak, o zaman ani kalp krizi vakaları kesinlikle baş gösterecektir.' ifadelerini kullandı.

Sıtma ilaçlarının sınırlı kullanımına izin veren FDA ise konuya, "Mevcut bir tedavinin bulunmadığı bir durumda, koronavirüs ile mücadele için bu ilaçlar denemeye değer. Diğer ülkelerde de bu ilaçların koronavirüs tedavisi için benimsenmesi ve sonuçları gözlenmiştir." şeklinde açıklama getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, faydası tam olarak kanıtlanmamasına rağmen bu ilaçların Kovid-19 tedavisinde işe yarayacağına inandığını belirtmiş ve bu ilaçların fark yaratabileceğini ifade etmişti.

FRANSA'DA DOKTORLAR KORONA HASTALARINA SITMA İLACI YAZABİLECEK

Öte yandan, Fransa'da sağlık bakanlığının aldığı karar ile doktorlar Kovid-19 hastaları için sıtma ilacı klorokin yazabilecek. İlaçlar, tedavisi evinde sürdürülen hastalara da reçete ile verilebilecek.

Alınan kararda "Klorokin ile lopinavir ve ritonavir kombinasyonu doktor kontrolünde ve sorumluluğunda yazılabilir." denildi.

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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

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