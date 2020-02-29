ABD'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Washington
eyaleti Sağlık Ofisinden yapılan açıklamada, Seattle
kentine yakın King County bölgesinde yaşayan Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD'de teyit edilen ilk Kovid-19 virüsü bağlantılı söz konusu ölüm hakkında detay paylaşılmadı. Sağlık yetkililerince ilerleyen saatlerde düzenlenecek basın toplantısı ile bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.
Ülkede şu ana kadar teyit edilmiş 66 Kovid-19 vakası bulunuyor.