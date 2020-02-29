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ABD'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

29.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:58ABD'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası
NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
eyaleti Sağlık Ofisinden yapılan açıklamada, kentine yakın King County bölgesinde yaşayan Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD'de teyit edilen ilk Kovid-19 virüsü bağlantılı söz konusu ölüm hakkında detay paylaşılmadı. Sağlık yetkililerince ilerleyen saatlerde düzenlenecek basın toplantısı ile bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.
Ülkede şu ana kadar teyit edilmiş 66 Kovid-19 vakası bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Seattle, Güncel

Kaynak: AA

29.02.2020 23:10:35