ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 150'ye yükseldi
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 9 bin 345'e, ölü sayısının ise 150'ye yükseldiği bildirildi.
19.03.2020 07:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 07:42
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 9 bin 345'e, ölü sayısının ise 150'ye yükseldiği bildirildi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi