ABD’de Kovid-19 nedeniyle 3 eyalet için seyahat uyarısı - NEW

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi haline gelen New York eyaleti ile komşuları New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde yaşayanlar için "14 gün boyunca zorunlu olmayan tüm iç seyahatlerden kaçınmaları" uyarısı yapıldı.ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi doğrultusunda ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), söz konusu üç eyaletle ilgili uyarı yayımladı.Uyarıda, Kovid-19 salgınının yayılmasını önleyebilmek amacıyla New York eyaleti ile komşuları New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde yaşayanlardan, 14 gün boyunca tüm iç seyahatlerden kaçınmaları istendi.Seyahat uyarısı, gündelik hayatın devamında önemli rol oynayan sağlık, altyapı ve gıda sektörü çalışanları gibi kesimleri kapsamayacak.Başkan Trump, CDC'nin açıklamasından kısa süre önce Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, bu eyaletler için karantinaya şu aşamada gerek olmadığını ancak güçlü seyahat kısıtlayıcı tedbirler alacaklarını ifade etmişti.Koronavirüse ilişkin vaka ve ölüm sayısı giderek artan ABD'de özellikle New York kenti, ülkedeki tüm vakaların yarısına yakınına ev sahipliği yapması dolayısıyla zorlu bir süreçten geçiyor.Trump, New York'la ilgili son açıklamalarında, kenti zor günlerin beklediğini ifade etmiş ve bölgeye bin kişi kapasiteli bir hastane gemi göndermişti.

Kaynak: AA