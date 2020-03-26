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ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek

ABD'den yapılan bir araştırma, sosyal mesafe önlemlerine rağmen 4 ay içinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin 80 bini aşabileceği tahmini yapıldı. Öte yandan; ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 959 artarak 69 bin 197'ye, ölü sayısı ise 244 artarak bin 46'ya ulaştı.

26.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:49

ABD'de yapılan araştırmada, sosyal mesafe önlemlerine rağmen 4 ay içinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin 80 bini aşabileceği tahmini yapıldı.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) araştırmacıları, Kovid-19'la ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki verileri inceledi.

4 AYDA 81 BİN KİŞİ ÖLECEK

Yaş, cinsiyet, önceden var olan sağlık sorunları, hastaneye yatış ve ölüm oranları gibi bilgileri değerlendiren araştırmacılar; eyaletlerdeki hastanelerin yoğun bakım ve ventilatör kapasitelerini analiz ederek öngörüde bulundu.

Mevcut eğilimlere dayanarak, araştırmacıların yaptığı modellemeye göre, nisanın ikinci haftasından itibaren ülkedeki salgının kapasiteyi çok aşacağı ve ölüm rakamlarının günde 2 bin 300'lere kadar olabileceği uyarısı yapıldı.

Analizde, gelecek 4 ay içinde ABD'de yaklaşık 81 bin kişinin virüs nedeniyle öleceğinin tahmin edildiğinin altı çizildi.

"BU TAHMİNLERİMİZ YENİLİKÇİ YOLLAR BULMALARINA YARDIMCI OLABİLİR"

IHME Direktörü Christopher Murray, sosyal mesafe tedbirlerine uyulması halinde bile öngörülen gidişatın bu yönde olduğunu vurguladı.

İnsanların sosyal mesafe kurallarını hafifletmesi durumunda ise salgının gidişatının keskin bir şekilde daha kötü yönde değişeceği uyarısında bulunan Murray, şunları kaydetti:

"Umarız bu tahminlerimiz, sağlık sektöründeki liderlere, önümüzdeki haftalarda hizmetlerine ihtiyaç duyacakları hastalara yönelik kaliteli bakım sunmak için bir an önce yenilikçi yollar bulmalarına yardımcı olur"

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 1046'YA ULAŞTI

Dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre; ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 959 artarak 69 bin 197'ye, ölü sayısı ise 244 artarak bin 46'ya ulaştı.

ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 81 bin 782 vakayla Çin ve 74 bin 386 vakayla İtalya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

İtalya ile arasında sadece 5 bin 189 fark bulunan ABD'nin bu artışla, birkaç günde İtalya'yı geçmesi bekleniyor.

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ABD’de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Washington Üniversitesi, Güncel

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Amerika Birleşik Devletleri'n'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişinin ölecek

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