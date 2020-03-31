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ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 657 artışla 3 bin 170 oldu

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 657 artarak 3 bin 170'e çıktı.

31.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:12
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 657 artışla 3 bin 170 oldu
NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 657 artarak 3 bin 170'e çıktı.
Kovid-19 salgınında vaka sayısıyla ilk sıraya yerleşen ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 555 artışla 164 bin 610'a, ölü sayısı 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi.
Dünya genelinde ABD'yi 101 bin 739 vakayla İtalya, 94 bin 417 vakayla İspanya takip ediyor.
Salgında New York başı çekiyor
Ülke içindeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletler New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor.
New York eyaletinde dün 59 bin 746 olan vaka sayısı bugün 67 bin 384'e çıkarken, bu eyaleti 16 bin 636 vakayla New Jersey, 7 bin 394 vakayla California takip ediyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, New York, Güncel
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