Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini geçti

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 921 artarak 6 bin 58'e yükseldi.

03.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:06
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini geçti
NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 921 artarak 6 bin 58'e yükseldi.
Dünyada salgının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 879 artışla 245 bin 601'e, ölü sayısı da 921 artışla 6 bin 58'e çıktı.
Dünya genelinde ABD'yi 117 bin 710 vakayla İspanya ve 115 bin 242 vakayla İtalya takip ediyor.
ABD'de salgının merkezi New York
ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkili olduğu bölgeler arasında New York ve komşusu New Jersey öne çıkıyor.
New York eyaletinde dün 84 bin 46 olan vaka sayısı 8 bin 697 artışla bugün 92 bin 743'e çıkarken, New York'u 25 bin 590 vakayla New Jersey, 11 bin 126 vakayla California takip ediyor.
Can kaybı bakımından da New York 2 bin 468 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 537 ile New Jersey ve 417 ile Michigan eyaletleri izliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, New York, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini geçti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı Haberler
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Haberler
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS’nin müfredatı belli oldu Haberler
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu
’Nano teknoloji’ maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu Haberler
"Nano teknoloji" maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti Haberler
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti
’Gelmeyin’ uyarılarına rağmen turistlik ilçeye 125 bin araç giriş yaptı Haberler
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen turistlik ilçeye 125 bin araç giriş yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:28: Kırıkkale'de su faturalarına korona virüs tedbiri - Haber 18:28: TEB: "Eczacılarımızın itibar kaybına uğramasına asla geçit verilmemelidir" - Haber 18:28: Almanya'nın satın aldığı maskelere ABD'nin el koyduğu iddiası - Haber 18:28: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na 463 bin lira - Haber 18:28: Ordu'da yıldırım isabet eden kadın öldü, eşi yaralandı - Haber 18:20: MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı - Haber 17:49: Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı - Haber 17:44: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz - Haber 17:40: Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak - Haber 17:36: "Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız - Haber 11:51: Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber