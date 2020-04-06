Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bine yaklaştı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1151 artarak 9 bin 654'e çıktı.

06.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:22
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1151 artarak 9 bin 654'e çıktı.
Dünyada Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 722 artışla 337 bin 971'e, ölü sayısı ise 1151 artarak 9 bin 654'e çıktı.
Dünya genelinde ABD'yi 135 bin 32 vakayla İspanya ve 128 bin 948 vakayla İtalya takip ediyor.
ABD'de salgının merkezi New York
Öte yandan, ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor.
New York eyaletinde dün 114 bin 174 olan vaka sayısı 8 bin 986 artışla 123 bin 160'a çıkarken, New York'u 37 bin 505 vakayla New Jersey, 15 bin 718 vakayla da Michigan takip ediyor.
Can kaybı bakımından New York 4 bin 159 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 917 ölümle New Jersey ve 617 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bine yaklaştı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:24: Düzce'de koronavirüs tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere 50 bin 400 lira ceza - Haber 18:23: Bakır kablo çalan 3 kişi tutuklandı - Haber 18:22: Mutfakta kumar oynayan 12 kişiye "sosyal mesafe" para cezası - Haber 18:22: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 18:20: Makineyle inek sağarken akıma kapılarak öldü - Yeniden - Haber 18:12: Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber