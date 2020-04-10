Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1878 artarak 16 bin 686'ya çıktı.

10.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:56

Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde dünyada ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

BİN 878 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 861 artışla 466 bin 299'a, ölenlerin sayısı ise 1878 artarak 16 bin 686'ya çıktı. Dünya genelinde ABD'yi 157 bin 22 vakayla İspanya ve 143 bin 626 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 118 bin 790 vaka ile Fransa'nın toplamından daha fazla olduğu gözleniyor.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Eyaletlere bakıldığında salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte dün 151 bin 79 olan vaka sayısı, 10 bin 728 artışla 161 bin 807'ye çıktı.

New York'u 51 bin 27 vakayla komşusu New Jersey, 21 bin 504 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 7 bin 67 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1709 ölümle New Jersey ve 1076 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

TOPLAM 26 BİN 522 HASTA İYİLEŞTİ

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 26 bini geçti. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, dün 25 bin 410 olan iyileşenlerin sayısı bugün 1112 artarak 26 bin 522'ye yükseldi.

ABD’de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Etiketler: Dünya, Güncel

İlgili Haberler

ABD’de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendiABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi Haberler
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi
Rum hemşireler isyan etti: Kurallara uyulmuyor, virüs bize yayılabilir Haberler
Rum hemşireler isyan etti: Kurallara uyulmuyor, virüs bize yayılabilir
Koronavirüs, dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı Haberler
Koronavirüs, dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Lübnan’dan hava ve deniz sahasını işgal eden İsrail’e tepki: Artık sessiz kalmayacağız Haberler
Lübnan'dan hava ve deniz sahasını işgal eden İsrail'e tepki: Artık sessiz kalmayacağız
İtalya’da 107 meslektaşı ölen doktorlar: Çıplak elle cepheye gittiler Haberler
İtalya'da 107 meslektaşı ölen doktorlar: Çıplak elle cepheye gittiler
Öğrencilerin ders için kullandığı Zoom, bir ülkede yasaklandı! Sebep: Cinsel içerikli görüntü Haberler
Öğrencilerin ders için kullandığı Zoom, bir ülkede yasaklandı! Sebep: Cinsel içerikli görüntü
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Haberler
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Haberler ›› Dünya ››ABD'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

17:53: İtalyan mafyasından halka koronavirüs yardımı - Haberler 17:51: Uluslararası Uzay İstasyonu'na Virüs Taşınmaması İçin Çalışma Yapıldı - Haberler 17:51: Huawei Mate 40 Özellikleri Belli Oluyor - Haberler 17:51: Coronavirüs, Çin'deki Otomobil Satışlarını da Etkiledi! Büyük Düşüş Var - Haberler 17:51: Huawei MatePad 10.4, Kirin 810 İşlemci ile Gelecek - Haberler 17:47: Lübnan'dan sürekli olarak hava ve deniz sahasını işgal eden İsrail'e tepki: Artık sessiz kalmayacağız - Haberler 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir