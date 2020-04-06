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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı

Koronavirüs merkez üssü haline gelen ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 24 saatte 851 artarak 10 bin 335'e yükseldi.

06.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:20
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı

Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı, 10 bin 335 oldu. Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 347 bini buldu.

EN ÇOK VAKA NEW YORK'TA

ABD'de en çok vaka ve ölüm, New York'ta bulunuyor. New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, eyalette virüs nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü, vaka sayısının ise 130 bini geçtiğini duyurmuştu.

ABD, dünyada, Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunuyor. ABD'yi, 135 bin 32 vaka ile İspanya, 132 bin 547 vaka ile İtalya takip ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

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