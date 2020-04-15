Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bini geçti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a çıktı.

15.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:14
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bini geçti
NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a çıktı.
Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 48 artarak 609 bin 685'e, can kaybı 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a ulaştı.
ABD'yi 177 bin 633 vakayla İspanya , 162 bin 488 ile İtalya, 132 bin 210 ile Almanya takip ediyor.
ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Almanya'nın toplamından çok fazla olması dikkati çekiyor.
ABD'de salgının merkezi New York
Eyaletlere bakıldığında salgın, etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 196 bin 146 olan vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 191 artışla 203 bin 337'ye çıktı.
New York'u 68 bin 824 vakayla komşusu New Jersey, 28 bin 164 vakayla Massachusetts takip ediyor.
Can kaybı bakımından da New York 10 bin 842 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 2 bin 805 ölümle New Jersey ve 1768 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.
Toplam 49 bin 966 hasta iyileşti
ABD'de 3 milyon 120 bin 381 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 5 bin 658 artışla 49 bin 966'ya ulaştı.
Ülke genelinde 101 bin 613 kişinin de Kovid-19 nedeniyle hastanelerde tedavileri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, İspanya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Haberler ›› Güncel ››ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bini geçti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:31: Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı (3) - Haber 17:30: Maske dağıtımları öncesi Gaziantep'teki 500 eczane dezenfekte ediliyor - Haber 17:30: Adıyaman'da korona virüsüne karşı 200 bin litre dezenfekte kullandı - Haber 17:30: Denizlerde av yasağı başladı - Haber 17:30: Notre Dame Katedrali yangınının birinci yılında Macron'dan mesaj: "Unutmadık" - Haber 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber 14:59: Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı - Haberler 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak - Ekonomi 10:11: Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak - Ekonomi