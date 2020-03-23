Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 473'e ulaştı - Haberler

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 473'e ulaştı

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 35 bin 225'i, ölü sayısı 473'u buldu.

23.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:40
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 473'e ulaştı
NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 35 bin 225'i, ölü sayısı 473'u buldu.
Dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, virüsün bulaştığı kişi sayısı 8 bin 478 artarak 35 bin 225'e, ölü sayısı ise 133 artarak 473'e ulaştı.
ABD'de dün Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 747, ölü sayısı ise 340 olarak duyurulmuştu.
ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde Çin ve İtalya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.
En çok vaka New York'ta
Eyalet bazında bakıldığında ABD'de en çok vakanın New York eyaletinde olduğu görülüyor.
Vaka sayısı 16 bin 916 olan New York'u bin 996 vaka ile Washington, bin 914 vaka ile New Jersey eyaletleri takip ediyor.
En çok ölümün, 99'u New York şehrinde olmak üzere 153 ile New York eyaletinde olduğu göze çarpıyor. New York'u 98 ölümle Washington ve 33 ölümle California eyaletleri takip ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, New York, Washington ve California eyaletlerinde toplumsal olay ve doğal afet durumlarında yarı zamanlı çalışan ulusal muhafızları göreve çağırdıklarını duyurmuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı Haberler
Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Haberler
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi - Haber Fatih ve Bahabey caddeleri dezenfekte edildi - Haber Koronavirüse karşı anonslu uyarı - Haber Büyükşehir'den yaşlılara örnek hizmet - Haber İtalya'nın ünlü tarihi ve turistik bölgelerinde 'korona virüs' ıssızlığı - Haber KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı - Ekonomi Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti - Haber RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı - Haber Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi - Haber 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü - Haber Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Loading