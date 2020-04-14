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ABD'de Kovid-19 önlemleri kaza istatistiklerini de aşağı çekti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile etkin mücadele için alınan önlemlerin ardından trafik kazaları ciddi oranda düşerken, sigorta şirketlerinin yeterince indirim yapmadığı iddia edildi.

14.04.2020 03:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 03:26
ABD'de Kovid-19 önlemleri kaza istatistiklerini de aşağı çekti
NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile etkin mücadele için alınan önlemlerin ardından trafik kazaları ciddi oranda düşerken, sigorta şirketlerinin yeterince indirim yapmadığı iddia edildi.
Amerika'nın AP haber ajansında yer alan haberde, Washington ve New York başta olmak üzere, ülkenin birçok eyaletinde, Kovid-19 salgınından dolayı boşalan sokaklar ve otoyollarda kazaların büyük ölçüde azalmasına rağmen sigorta indirimlerine bu oranın yeterince yansımaması eleştirildi.
Haberde, özellikle Washington ve New York'taki kaza oranının mart ayında yüzde 30 oranında düştüğünü belirten Amerika Tüketici Federasyonunun (CFA), araba sigorta primlerinin çoğunlukla ayda 1000 millik (1609 kilometre) sürüşe göre belirlendiği, koronavirüs karantinasından dolayı ise bu limitin ancak 10'da biri oranında sürüş gerçekleştiğini belirttiği bilgisi yer aldı.
ABD'de, State Farm'ın aralarında bulunduğu ülkenin büyük sigorta şirketlerinin 20 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasını kapsayan dönem için poliçelerde yüzde 25'e varan indirim yapacağı, bunun da bir araç için ayda 20 dolara karşılık geleceği, iade edilecek rakamın toplam 6,5 milyar doları bulacağı belirtildi.
İndirim en az yüzde 40 olmalı
İndirim oranının en az yüzde 40 olması gerektiğini savunan Amerika Tüketici Federasyonu, sürücüleri, gerekirse sigorta şirketlerini indirim yapan şirketlerle değiştirebilecekleri yönünde uyarmaları tavsiyesinde bulundu.
CFA, tüm sigorta şirketlerinin benzer indirimleri yapması gerektiğini vurgularken, birçok kişinin salgın yüzünden işini kaybettiğini ve bu nedenle arabasını kullanamadığını, buna rağmen bazı şirketlerin sadece yüzde 15 indirim yapmasına itiraz edilmesi gerektiğini vurguladı.
Bununla birlikte pek çok küçük şirketin hiç iade planı açıklamadığını belirten CFA, araba sahiplerine, ödeme yapmayan şirketleri bu konuda sıkıştırmalarını ve sosyal medyada seslerini yükseltmelerini önerdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Sigorta, Güncel
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