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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 22 bini geçti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1508 artarak 22 bin 116'ya çıktı.

13.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:14
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 22 bini geçti
NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1508 artarak 22 bin 116'ya çıktı.
Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 607 artışla 557 bin 663'e, can kaybı ise 1508 artarak 22 bin 116'ya ulaştı.
Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD'yi 169 bin 496 vakayla İspanya , 156 bin 363 ile İtalya ve 133 bin 672 ile Fransa takip ediyor.
ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Fransa'nın toplamından çok daha fazla olduğu dikkati çekiyor.
ABD'de salgının merkezi New York
Eyaletlere bakıldığında salgın, etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 181 bin 825 olan vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 463 artışla 190 bin 288'e çıktı.
New York'u 61 bin 850 vakayla komşusu New Jersey, 25 bin 475 vakayla Massachusetts takip ediyor.
Can kaybı bakımından da New York 9 bin 385 ölümle ilk sıradaki yerini korurken burayı 2 bin 350 ölümle New Jersey ve 1479 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.
Toplam 41 bin 871 hasta iyileşti
ABD'de 2 milyon 816 bin 674 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 9 bin 761 artışla 41 bin 871'e ulaştı.
Ülke genelinde hastanede tedavi altında bulunanların sayısının ise 92 bin 523 olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, İspanya, Güncel
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