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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 593 oldu

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 46 bin 481'e, ölü sayısı 593'e çıktı.

24.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:48
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 593 oldu
NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 46 bin 481'e, ölü sayısı 593'e çıktı.
Dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 256 artarak 46 bin 481'e, ölü sayısı ise 120 artarak 593'e ulaştı.
Ülkede dün Kovid-19 vaka sayısı 35 bin 225, ölü sayısı ise 473 olarak duyurulmuştu.
ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 81 bin 588 vaka ile Çin ve 63 bin 927 vaka ile İtalya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.
En çok vaka ve ölüm New York'ta
Eyalet bazında bakıldığında ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletin New York olduğu görülüyor.
Dün 16 bin 916 olan New York eyaletindeki vaka sayısı bugün 6 bin 314 artarak 23 bin 230 olurken, bu rakamın sadece 13 bin 119'u New York şehri içinde bulunuyor.
New York'u 2 bin 844 vaka ile New Jersey, 2 bin 221 vaka ile de Washington eyaletleri takip ediyor.
Ölüm oranı bakımından 188 ölümle New York ABD'de ilk sırada yer alırken, onu 111 ölümle Washington, 43 ölümle California eyaletleri takip ediyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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