ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1107'ye, ölü sayısı 32'ye çıktı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısının 1107'ye, ölü sayısının da 32'ye ulaştığı belirtildi.ABD medyasında yer alan haberlerde, ülkede salgına yakalanan kişi sayısının her geçen gün arttığına işaret edildi.Ülke genelinde teyid edilen vaka sayısı 1107 oldu. Koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirenlerin sayısı ise 32'ye çıktı.-100 bin kişilik konferans iptal edildiDünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "pandemi" ilan edilen koronavirüse karşı önlem almak için ülke genelinde bir çok etkinliğin iptal edildiği belirtildi.Merkezi Utah eyaletinde bulunan Mormon tarikatı, Nisan ayında yaklaşık 100 bin kişinin katılacağı dini konferansı salgın nedeniyle iptal ettiklerini duyurdu.16 milyonu ABD'de olmak üzere dünya genelinde 30 milyon üyesinin bulunduğu belirtilen Mormon tarikatının virüs tehlikesine karşı, Asya'daki bazı tapınaklarını geçici olarak kapattığı ve bir çok ülkede misyonerlik faaliyetlerini kısıtladığı kaydedildi.-New York'ta toplu ulaşım alanları dezenfekte ediliyorAmerika'nın en yoğun şehirlerinden olan New York'ta Büyükşehir Ulaşım Otoritesi (MTA) toplu ulaşım alanlarında dezenfekte faaliyetlerini artırdı. MTA çalışanlarının, düzenli olarak özel ilaçlarla metro istasyonlarını ve metro yolcu kabinlerini koronavirüse karşı temizlediği görüldü.Koronavirüs ABD'deki televizyon ve şov dünyasını da etkiliyor. Dünyaca ünlü talk showcular Stephen Colbert, John Oliver ve Jimmy Fallon bir süreliğine programlarına seyirci almayacaklarını duyurdu.Dünya genelinde 108 ülkede görülen yeni tip koronavirüsün en son rakamlara göre toplam 124 bin 900 kişiye bulaştığı ve 4 bin 592 kişinin de ölümüne neden olduğu belirtildi.

Kaynak: AA