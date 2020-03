ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 14 bin 322, ölü sayısının 210'a yükseldiği bildirildi.Ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin son rakamlarına göre, Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı vaka sayısı son 24 saat içinde 10 bin 755'ten, 3 bin 567 artarak 14 bin 322'ye, ölü sayısı da 154'ten 56 artarak 210'a çıktı.Eyalet bazında New York, 7 bin 102 vaka ile açık ara önde giderken, onu 1376 vaka ile Washington ve 1044 vakayla California takip ediyor.En fazla ölümün görüldüğü 3 eyalet ise 74 ile Washington, 38 ile New York ve 19 ile California şeklinde sıralandı.Hafta başından itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla tüm eyaletlerdeki vaka sayılarında kayda değer artışlar görülmeye başlandığına dikkat çekiliyor.

Kaynak: AA