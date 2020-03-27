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ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 86 bini aştı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 86 bin 12'ye, ölü sayısı ise bin 301'e çıktı.

27.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:18
ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 86 bini aştı
NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 86 bin 12'ye, ölü sayısı ise bin 301'e çıktı.
Dün Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada salgının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 815 artarak 86 bin 12'ye, ölü sayısı da 255 artarak bin 301'e ulaştı.
Dünya genelinde salgının yayıldığı ülkeler listesinde ABD'nin ardından 81 bin 897 vakayla Çin, 80 bin 589 vakayla İtalya geliyor.
ABD'nin Vuhan'ı "New York"
Ülke içindeki dağılıma bakıldığında ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletler New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor.
New York eyaletinde dün 33 bin 33 olan vaka sayısı 6 bin 107 artışla 39 bin 140'a çıkarken, bu rakamın sadece 23 bin 112'si, nüfusu 8,5 milyon olan New York şehrinde bulunuyor.
Tek başına New York eyaletindeki vaka sayısının Çin, İtalya, İspanya ve Almanya dışında, dünyadaki bütün ülkelerden önde olması dikkati çekiyor.
New York'u 6 bin 876 vakayla komşusu New Jersey, 4 bin 40 vakayla da California eyaletleri takip ediyor.
New York son 24 saatte 366'dan 461'a ulaşan ölümle eyaletler içinde "can kaybı" konusunda ilk sıradaki yerini korurken; onu 150 ölümle Washington, 82 ölümle de California izliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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