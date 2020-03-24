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ABD'de kronavirüsle mücadelede yeni kararname

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs ile mücadelede kullanılan tıbbi ekipmanlar başta olmak üzere birçok kaynağın stoklanmasını ya da ürünlere fahiş fiyat uygulanmasını engellemek için bir kararname imzaladığını duyurdu.

24.03.2020 08:39 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:39
ABD'de kronavirüsle mücadelede yeni kararname
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs ile mücadelede kullanılan tıbbi ekipmanlar başta olmak üzere birçok kaynağın stoklanmasını ya da ürünlere fahiş fiyat uygulanmasını engellemek için bir kararname imzaladığını duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

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