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ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

ABD'de küçük bir uçak, havaalanından kalkışından 2 dakika sonra düştü.

08.08.2019 15:24 ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü
ABD'de küçük bir uçak, havaalanından kalkışından 2 dakika sonra düştü. Kazada, uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, yerel saatle 06.20 sıralarında ABD'nin Pensilvanya eyaletlerine bağlı Yukarı Moreland bölgesinde meydana geldi.

İçinde 3 kişinin bulunduğu Beechcraft F33A Bonanza tipi küçük uçak, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan kalkışından 2 dakika sonra yerleşim bölgesine düştü.

Motor arızası nedeni ile düştüğü düşünülen uçakta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: DHA

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