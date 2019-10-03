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ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü, 3 yaralı

DEWITT ABD'nin Michigan eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

03.10.2019 20:42ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü, 3 yaralı
DEWITT ABD'nin Michigan eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Eyaletin merkezindeki Capital Region Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Spencer Flynn, Indianapolis'ten havalanan küçük uçağın 2 mürettebatı ve 4 yolcusuyla Capital Region Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştüğünü belirtti.
Yetkililer, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.
Federal Havacılık Yönetimi ile Ulusal Ulaştırma Güvenliği yetkilileri, Socata TBM 700 tipi uçağın düşme nedenini araştırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Güncel

Kaynak: AA

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