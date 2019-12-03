ABD'de lisede ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir lisede silahlı bir öğrenciyi gören polisin ateş açması sonucu hem öğrenci hem polis memuru yaralandı.

Yetkililer, Oshkosh kentinde bir lisede görevli polis memurunun silahlı bir öğrenciyle karşı karşıya gelmesi sonucu ateş açtığını belirterek, olayda hem öğrenci hem de polis memurunun yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten yetkililer, okulda eğitime ara verildiğini aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA