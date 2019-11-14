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ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir lisede otomatik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 1'i ağır 5 öğrenci yaralandı. Polis, saldırganı yaralı olarak yakalarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.11.2019 21:43 | Son Güncelleme: 14.11.2019 22:09

ABD'nin eyaletinde Santa Clarita şehrinde bulunan Saugus Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Asya kökenli erkek saldırganın açtığı ateş sonucu yaralanan 1 öğrenci yaşamını yitirirken, 1'i ağır 5 öğrenci yaralandı. Polis, saldırganı yaralı olarak yakalarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMATİK SİLAHLA SALDIRI DÜZENLENDİ

Olay, bugün Kaliforniya'nın Santa Clarita şehrinde bulun 3 bin öğrencinin olduğu Saugus Lisesi'nde meydana geldi. Los Angeles Bölge Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 48 kilometre kuzeybatısındaki lisede, Asya kökenli bir erkek tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırganın otomatik silahla rastgele açtığı ateş sonucu 1 öğrenci yaşamını yitirirken, 1 ağır 5 öğrenci yaralandı. Saldırganın ise güvenlik güçleri tarafından yaralı olarak yakalandığı ifade edildi.

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, panik ve endişenin yaşandığı okul, güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.

ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Güncel

Kaynak: DHA


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