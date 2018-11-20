20 Kasım 2018 Salı 13:46



20 Kasım 2018 Salı 13:46

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın resmi bilgiler için kişisel mail adresini kullandığı ortaya çıktı.ABD'de mail krizi yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın Beyaz Saray yazışmaları için kişisel hesabını kullandığı tespit edildi. Ivanka Trump'ın kişisel mail hesabı üzerinden yüzlerce gönderi yaptığı yetkililer tarafından doğrulanırken, Ivanka'nın avukatı Trump'ın kızının kurallar hakkında bilgilendirilmeden önce kişisel mail hesabını kullandığını savundu. Ivanka Trump'ın kişisel mail adresini bilgilendirildikten sonra kullanmadığını kaydeden yetkililer, Ivanka Trump'ın maillerinin gizli bilgiler içermediğini ve hukuk dışı bir durumun bulunmadığını ifade etti.Öte yandan American Oversight adlı gruptan Austin Evers, "Trump ailesi hukuk kurallarını ihlal ediyor" diyerek, Ivanka Trump'ın geçen sene kullandığı mail hesabının incelenmesi talebinde bulundu. Evers, çok ciddi sorunlar olduğunun altını çizerek kongrenin bu durumu derhal araştırması gerektiğini söyledi.Donald Trump, Hillary Clinton'u eleştirmiştiHillary Clinton ABD Dışişleri Bakanı olduğu dönemde resmi mailler için kişisel mail adresini kullandığı ortaya çıkmıştı. Clinton, yaptığı açıklamada bunun kolaylık sağladığını ifade etmişti. Bu olay üzerine Donald Trump 2016'daki başkanlık kampanyaları sürecinde Hillary Clinton'un özel mail adresi kullanmasını Watergate'ten daha büyük bir skandal olarak nitelendimişti.Trump, kampanya süresince bu durumu tekrar tekrar eleştirerek bunun Clinton'un ABD güvenliği için tehdit unsuru olan özel hesapları kullandığı için hapse attırılacağına dair vaatlerde bulunmuştu.Beyaz Saray yetkililerinin resmi yazışmalar için şahsi e-posta hesaplarını kullanmaları yasalara aykırı değil. Ancak yetkililerin yaptıkları iş yazışmalarını 20 gün içerisinde Federal Kayıtlar Yasası ve Başkanlık Kayıtları Yasası uyarınca yetkili birimlere bildirmeleri ve bu korumaya aldırmaları gerekiyor. Ancak, ABD'de gizli belgelerin ve bilgilerin şahsi e-posta hesapları üzerinde paylaşılmasını kısıtlayan yasal düzenlemeler de mevcut. - WASHINGTON