ABD'de Martin Luther King Jr. anıldı - WASHINGTON

ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. için başta başkent Washington olmak üzere ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.ABD'de her yıl ocak ayının 3. pazartesi düzenlenen Martin Luther King Günü, bu yıl da birçok etkinliğe sahne oldu.Aynı zamanda federal tatil olan günde Washington'daki Martin Luther King Jr. Anıtı'na hükümet yetkilileri tarafından çelenk bırakıldı.Bu yıl 39'uncu Martin Luther King Jr. Barış Yürüyüşü soğuk havaya rağmen Washington'da gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte King'in görüşlerini yansıtan pankartlar taşındı, slogan atıldı.Washington dışında New York, Chicago ve Los Angeles gibi büyük kentlerde de ünlü aktivist için çok sayıda etkinlik düzenlendi.Martin Luther King Jr. kimdir?Martin Luther King Jr'ın, 1963'te başkent Washington'da düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı "İş ve Özgürlük İçin Washington'a Yürüyüş" adlı insan hakları yürüyüşünde yaptığı "Bir Hayalim Var" adlı tarihi konuşma, siyahi vatandaşların hak arayışlarında dönüm noktası olmuştu.Memphis'te 1968'de suikast sonucu hayatını kaybeden King, ölümünden 9 yıl sonra 1977'de eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından "Devlet Başkanlık Özgürlük Madalyası"na layık görülmüş ve onuruna "Martin Luther King Günü" ilan edilmişti. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan günün ulusal bayram olmasını öngören kanunu 1983'te Kongre'nin kabul etmesinin ardından onaylamıştı.Doğum günü olan 15 Ocak'a yakın olması dolayısıyla ABD'de her yıl ocak ayının 3. pazartesi Martin Luther King Günü düzenleniyor.