ABD'de Meksika Sınırındaki Göçmenlere Destek, Trump Politikalarına Eleştiri Protestosu

11 Aralık 2018 Salı 10:17



11 Aralık 2018 Salı 10:17

ABD'nin Kalifornia eyaletinin Los Angeles şehrinde gerçekleştirilen gösteride Meksika sınırındaki göçmenlere destek verildi, ABD'nin ve Trump hükümetinin politikaları ise eleştirildi.Güney Amerika'dan yola çıkarak ABD'ye iltica etmek isteyen göçmenlerin oluşturduğu Meksika-ABD sınırında bekleyen göçmen karavanına destek vermek ve bu konuda ABD'nın ve Trump hükümetinin politikalarını protesto etmek için Los Angeles'ta akşam saatlerinde gösteri düzenlendi.Los Angeles merkezinde bulunan Meksika Meydanı olarak da bilinen El Pueblo de Los Angeles anıtında yüzlerce kişi, aralarında Amerikan Kızılderili Hareketi ve Semt Sendikasının da bulunduğu sivil toplum örgütleri ve sendikaların liderliğinde toplandı."Hiçbir insan illegal değildir"İHA mikrofonuna konuşan protestoculardan Matthew Owen, bugünün Uluslararası İnsan Hakları Günü olduğunu hatırlatarak "Hiçbir insan illegal değildir. Komşularımızın, birlikte çalıştığımız insanların, sığınmacıların sınır dışı edilmesine ve ABD hükümetinin bu konudaki kararlarına karşıyız" dedi."Avrupalı işgalcilerin bizi bölmesine izin verdik"Toplanan kalabalığa konuşan Amerikan Kızılderili Hareketi önderlerinden Greywolf da öncelikle bu toprakların onlara ait olduğunu belirterek, Amerika kıtasına gelen beyazları kastederek, "Biz Avrupalı işgalcilerin bizi bölmesine izin verdik. Biz bu sınırları koymadık bu sınırlar bize zorla dayatıldı. Benim kabileme sınır kabilesi diyorlar. Yarısı bir tarafta, diğer yarısı öbür tarafta. Biz sınırı geçmiyoruz, sınır bizi geçiyor" dedi."Sığınmacılar hoş geldi"Ellerinde 'Sığınmacılar hoş geldi', 'Hiç kimse yasa dışı değil', 'Sığınmacılara genel af' ve 'Sığınmacılar ile dayanışma' dövizleri taşıyan topluluk konuşmaların ardından Federal Hapishanenin de bulunduğu ve dökümansız göçmenlerin tutuklu bulunduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca hükümet karşıtı ve birlik temalı sloganlar atan göstericiler özellikle ABD'yi bir savaş makinesi olarak nitelendirecek bölgedeki istikrarı bozmakla suçladı."ABD asker gönderiyor ve sınırı militarize ediyor"Semt Sendikasından Kelly Flores, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle San Diego ve göçmen karavanının bulunduğu Meksika'nın Tijuana bölgesinde gösteriler düzenlediklerini ifade ederek, sınırdaki durumun çok vahim olduğunu belirtti. "Gösteriler ABD'nin gömen karavanına karşı hareketlerini protesto etme amaçlı. ABD asker gönderiyor ve sınırı militarize ediyor ve yıllardır görmediğimiz bir şiddet oluşturuyor. Birkaç hafta önce karavan sınıra geldiğinde ABD askeri helikopterleri tepelerinde uçtu ve Sınır Koruma polisleri çocuk ve kadınların üstüne Meksika'ya göz yaşartıcı attılar. Bu Meksika'nın bütünlük hakkının, uluslararası kanunların ve ABD Anayasası'nın ihlalidir" diyen Flores uluslararası toplumunun olanlara tepki göstermesi gerektiğini savundu."Birleşmiş Milletlerin de müdahalesi gerekiyor"Ardından Meksika'da bulunan göçmen karavanına telefonla bağlanan göstericiler son durum hakkında bilgi aktardı. Karavanda El Salvador, Nikaragua, Peru, Küba ve Puerto Rico dahil tüm Orta Amerika kıtasından insanlar bulunduğunu söyleyen bir kişinin ardından telefonla bağlanan bir yardım çalışanı, göçmenlerin sokakta olduğunu bir kiliseye sığınmak istediklerinde başpiskoposluk tarafından reddedildiklerini belirtti. Ayrıca şu ana kadar çevresinde hayatını kaybeden kişilerin olduğunu söyleyen çalışan, en temel tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanabileceği yer dahi bulunmadığını belirterek hükümetlerin buna müdahale etmek zorunda olduğunu ve Birleşmiş Milletlerin de müdahalesi gerektiğini belirtti.Göstericiler bağlantının ardından sloganlar atarak dağıldı. - CALİFORNİA