Haber, Son Dakika, Haberler

ABD'de mezuniyet törenlerine koronavirüs ayarı

ABD'de mezuniyet törenlerine koronavirüs ayarıABD, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs (Covid-19) hayatı olumsuz etkilerken bazı lise ve üniversitelerde sosyal mesafe nedeniyle 'arabaya servis' diploma töreni düzelendi.

08.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:30
ABD'de mezuniyet törenlerine koronavirüs ayarı
ABD, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs (Covid-19) hayatı olumsuz etkilerken bazı lise ve üniversitelerde sosyal mesafe nedeniyle 'arabaya servis' diploma töreni düzelendi.
Koronavirüs salgını tüm dünyada alışkanlıkları değiştirmeye devam ediyor. Salgının merkez üssü ABD'de etkinlikler bir bir iptal edildi. Ülkede bazı lise ve üniversitelerde sosyal mesafe nedeniyle 'arabaya servis' diploma töreni düzelendi. Arabaya yemek servisi, para çekme makinası, koronavirüs testi derken şimdi de diplomalar arabaya servis edildi.
DİPLOMALAR ARAÇLARDA ALINDI
Ülkede 2020 mezunları, aileleriyle birlikte araçlarıyla okullarının ana giriş kapısına geldi ve koronavirüs nedeniyle diplomalarını araç içerisindeyken teslim aldı. Okullarda arabadan inip fiziksel mesafeyi korumak şartıyla aile bireyleri ve okulun maskotuyla birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesine izin verildi. Bazı okulların maskotları maske takarak törene mizah kattı.
MEZUNİYET COŞKUSU KORNALARLA KUTLANDI
Koronavirüsten dolayı cübbe giymeden ve kep atmaktan mahrum kalmayan öğrenciler toplu olarak kep atmak istediklerini fakat pandemiden dolayı arabaya servis diploma uygulamasından memnun olduklarını belirttiler. Aileler çocuklarının mezuniyetini korna çalarak ve araçlarını balonlarla süsleyerek kutladı. Maske takan öğretim görevlileri, öğrencilere diplomalarını verirken fiziksel mesafeyi korumayı da ihmal etmedi. ABD’de mezuniyet törenlerine koronavirüs ayarı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı’nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Haber
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haber
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesinde ortalık karıştı Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
İftar yemeğine giden Bircan Bali’nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü Haber
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Haberler››Güncel››ABD'de mezuniyet törenlerine koronavirüs ayarı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:33: Kızılay hafta sonu sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı - Haber 17:32: Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan Anneler Günü mesajı - Haber 17:32: İki kardeş kumbaralarında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 17:32: Vezirköprü'de berber ve kuaför salonları açılışa hazırlanıyor - Haber 17:31: Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı - Haber 17:04: Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti - Haber 16:40: Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi - Spor 16:13: ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı - Haber 16:05: Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı - Haberler 12:06: Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum - Haberler