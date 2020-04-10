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ABD'de Michigan, koronavirüs nedeniyle 1000'den fazla kişinin öldüğü üçüncü eyalet oldu

ABD'nin Michigan eyaleti, New York ve New Jersey'in ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1000'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği üçüncü eyalet oldu.

10.04.2020 00:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:30
ABD'de Michigan, koronavirüs nedeniyle 1000'den fazla kişinin öldüğü üçüncü eyalet oldu
ABD'nin Michigan eyaleti, New York ve New Jersey'in ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1000'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği üçüncü eyalet oldu.
Kovid-19 salgınının "merkez üssü" konumundaki ABD'de vaka ve ölü sayıları bakımından New York ve New Jersey'den sonra salgının bir diğer sıcak noktasını da Michigan eyaleti teşkil ediyor.
Michigan Valiliğinin resmi internet sitesinde yer alan rakamlara göre, eyalette son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 117 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Michigan, New York ve New Jersey'den sonra Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 1000'i aştığı 3. eyalet oldu.
Ayrıca Michigan, 21 bin 504 vaka ile de New York ve New Jersey'in hemen arkasından geliyor.
Eyalette virüs nedeniyle ölenlerin yüzde 40'ı siyahi
Michigan Valisi Gretchen Whitmer, düzenlediği basın toplantısında "evde kal" talimatını 30 Nisan'a kadar uzattıklarını kaydetti.
Eyalette virüs nedeniyle yaşamını kaybedenlerin yüzde 40'ının siyahi Amerikalılar olduğuna dikkati çeken Whitmer, bu nedenle de Irksal Eşitsizlikler ile Mücadele Görev Gücü adında yeni bir ekip oluşturduklarını belirtti.
"ABD'nin Vuhan'ı" New York
ABD'deki salgının en sıcak noktası New York'ta koronavirüs vaka sayısı, İtalya'daki toplam vaka sayısını geçerek 149 bin 300'e ulaştı.
New York'ta virüs nedeniyle 7 bin 67 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'deki salgının en çok görüldüğü ikinci eyalet olan New Jersey'de ise 51 bin 27 vaka tespit edildi, 1700 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, New York, Michigan, Güncel
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