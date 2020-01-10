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ABD'de mini güvenlik zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesi süreci ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Japon ve Güney Koreli üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

10.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:39ABD'de mini güvenlik zirvesi
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesi süreci ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere ve Güney Koreli üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Ulusal Güvenlik Bürosu Şefi Shigeru Kitamura ve Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Şefi Chung Eui-yong ile Kuzey Kore konusunu görüşmek üzere bir araya geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen kısa görüşmede Trump'ın Japonya ve Güney Kore'nin ABD'nin Hint-Pasifik Bölgesi'ndeki en güçlü müttefiklerinden ikisi olduğunu belirttiği, iki ülkeye destekleri ve derin dostlukları için de teşekkür ettiği ifade edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın da Kitamura ve Chung ile İran ve Kuzey Kore'deki durumu değerlendirmek üzere üçlü görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. - TOKYO

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kuzey Kore, Japon, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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