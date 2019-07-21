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ABD'de Müslüman ve siyahileri hedef alan güzellik kraliçesi tacından oldu

ABD’de “Miss Michihan 2019”da güzellik kraliçesi seçilen Kathy Zhu’nun tacı Müslüman ve siyahilerle ilgili sosyal medya paylaşımlarının “saldırgan” olduğu gerekçesiyle geri alındı.

21.07.2019 13:22 ABD
ABD'de "Miss Michihan 2019"da güzellik kraliçesi seçilen Kathy Zhu'nun tacı Müslüman ve siyahilerle ilgili sosyal medya paylaşımlarının "saldırgan" olduğu gerekçesiyle geri alındı.

Yarışmayı düzenleyen yetkililer, Amerika Dünya Güzellik Kraliçesi Kathy Zhu'ya sosyal medya paylaşımlarının "saldırgan, düşüncesiz ve münasebetsiz" olduğu gerekçesiyle tacının geri alındığını bildirdi. Yetkililer, Zhu'ya sosyal medya paylaşımlarının organizasyonun kural ve şartlarına aykırı olduğunu bildirdi. Tacı alınan güzel de bu yazışmaları sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.
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Kaynak: Euronews.com
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

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