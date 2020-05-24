ABD'de Müslümanlar, Kovid-19 nedeniyle "arabada" bayramlaştı
Amerika Diyanet Merkezinden genel görüntüler Araç kuyruğundan detaylar Araçlara çiçek dağıtılması Maskotlardan detaylar WASHINGTON - Dünyada salgının merkezi haline gelen ABD'de Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı.
24.05.2020 21:56 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:01
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ramazan Bayramı, Araç, Güncel, Haber