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ABD'de Nazi selamı veren cezaevi çalışanları görevden alındı

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde bir grup cezaevi çalışanı Nazi selamı verince görevden alındı.

06.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:45ABD'de Nazi selamı veren cezaevi çalışanları görevden alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Batı Virginia eyaletinde bir grup cezaevi çalışanı, Nazi selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. İlgili yetkililer, çalışanların fotoğraf nedeniyle açığa alındığını açıkladı.

Eyalet Ceza İnfaz Kurumu cuma günü çalışanlara hitaben kaleme alınan mektupta, Nazi selamı verirken görüntülendikleri fotoğrafı "tatsız, kırıcı, rahatsız edici, son derece duyarsız ve tamamen uygunsuz" olarak niteledi.

Askeri İşler ve Kamu Güvenliği Direktörü Jeff Sandy mektupta, "Temel Eğitim Sınıfı No. 18'in fotoğrafını gördüm. Mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum" diyerek durumu profesyonelliğe ihanet olarak gördüğünü belirtti.

AÇIĞA ALINDILAR

Eyaletin antetli kağıdına basılan tartışmalı fotoğrafta 30 kadar üniformalı kursiyer, kağıda yazılı "Hail Byrd!" ifadeleri altında Nazi selamı veriyor. Fotoğrafın 21 Ekim-27 Kasım arası kurs programıyla ilgili olarak çekildiği notu yer alıyor.

Görüntülerin açığa çıkması sonrası kaç çalışanın açığa alındığı ve olayın nasıl cereyan ettiği bilgisi verilmedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Batı Virginia, Dünya, Güncel

Kaynak: Euronews.com

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