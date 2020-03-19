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ABD'de NBA oyuncularının koronavirüs testine hızlı erişimi tepkilere neden oldu

NEW Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) test kitlerinin yeterli olmadığı ABD'de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncularının çok hızlı bir şekilde test yaptırması tepkilere yol açtı.

19.03.2020 05:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 05:30
ABD'de NBA oyuncularının koronavirüs testine hızlı erişimi tepkilere neden oldu
NEW Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) test kitlerinin yeterli olmadığı ABD'de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncularının çok hızlı bir şekilde test yaptırması tepkilere yol açtı.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Onlara geçmiş olsun diyor hızlı bir şekilde iyileşmelerini diliyoruz. Kusura bakmayın ama test yaptırmayı bekleyen kritik hastalar varken tüm bir NBA takımına test uygulanmamalı. Testler zenginler için değil hastalar için yapılmalı." ifadelerini kullandı.
NBA Sözcüsü Mike Bass ise New York Belediye Başkanı'nın değerlendirmesine katılmadığına yönelik açıklamada bulundu.
Bass, "Halk sağlığı yetkilileri ve takımın doktorları, NBA oyuncularının birbirleriyle ve halkla doğrudan temasları ve sık seyahat etmeleri nedeniyle virüsün yayılmasını hızlandırabileceklerinden endişe duyuyor." dedi.
Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunda da koronavirüs görülmesinin ardından NBA'deki vaka sayısı 7'ye yükselmişti.
Brooklyn Nets ise tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, testlerin özel bir şirketten alındığını bildirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New York, Twitter, Kusura, Güncel

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