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ABD'de Oktoberfest etkinliğinde trafo patladı: 4 yaralı

ABD'de düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde trafoda meydana gelen patlama sonucu 4 kişi yaralandı.

06.10.2019 10:31

ABD'de düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde trafo patladı. Patlama sonucu 4 kişi yaralanırken festival alanı tahliye edildi.

Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde bulunan Huntingdon Beach bölgesinde düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde, elektrik arızası nedeniyle peş peşe 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda 4 kişinin yaralandığı, 2'sinin itfaiye personeli olduğu belirtildi.

PATLAMALAR SONRASI YANGIN ÇIKTI

Patlamalar sonrası etkinliğin yapıldığı alana çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, patlamalar sonrası yangının da çıktığı görüldü.

ABD'de Oktoberfest etkinliğinde trafo patladı: 4 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri, İtfaiye, DHA, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA

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