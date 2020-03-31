ABD'de ölü sayısı 3 bini geçti
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi.
31.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:30
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi