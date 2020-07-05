ABD'de önlemsiz koronavirüs partileri devam ediyor

ABD'de önlemsiz koronavirüs partileri devam ediyorABD, (DHA) ? Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dünya genelinde en çok can kaybının yaşandığı ABD'de salgın hiçe sayılarak partiler yapılmaya devam ediliyor.

05.07.2020 14:04 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:30
ABD'de önlemsiz koronavirüs partileri devam ediyor
ABD, (DHA) ? Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dünya genelinde en çok can kaybının yaşandığı ABD'de salgın hiçe sayılarak partiler yapılmaya devam ediliyor.
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle en çok vaka ve can kaybı görülen ülke olan ABD'de kalabalık gruplar bir araya gelerek salgın nedeniyle alınan kurallara uymayarak partiler düzenlemeye devam ediyor. Son olarak ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Diamond Lake adlı kumsalda onlarca kişi koronavirüs önlemlerini yok sayarak bir araya geldi. Söz konusu kumsalda koronavirüs salgını süresince pek çok farklı konseptte partilerin düzenlendiği de görüldü.
Daha önce de ABD'nin Wisconsin ve Alabama eyaletlerinde koronavirüsü bulaştırma partileri düzenlenmiş, düzenlenen partide virüsü kapan ilk kişiye para ödülü verilmişti. ABD’de önlemsiz koronavirüs partileri devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, DHA, Güncel, Haber
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