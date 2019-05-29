ABD'de OSB kurulması için yatırım çağrısı

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve MÜSİAD 2'nci Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kurulması planlanan Türk Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için iş insanlarına yatırım çağrısında bulundu.MÜSİAD Hatay Şubesi'nin ev sahipliğinde, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda, 'ABD- Türk Organize Sanayi Sitesi ve Finansman İmkanları Paneli' düzenlendi. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve MÜSİAD 2'nci Dönem Genel Başkanı Bayramoğlu, iş insanları ile oda temsilcilerine konuştu. Bayramoğlu, ABD'de 6 eyalet üzerinde Türk OSB kurma çabası içinde ve önemli pazarlık aşamasında olduklarını, ağırlıklı olarak da Teksas üzerinde durduklarını söyledi. Bayramoğlu, ABD'nin toplam dış ticaretinin 4 trilyon dolar hacminde olduğunu, Türkiye'nin ise ABD ile ticarette 20 milyar dolarla 1000'de 5'lik paya sahip olduğunu kaydetti.ABD'de yatırım yapmaları için iş insanlarına çağrıda bulunan Bayramoğlu, şunları söyledi:"Şu anda üzerinde çalıştığımız 6 tane eyaletle görüşme yapıyoruz. En ağırlık Teksas gözüküyor ondan sonra Florida ağırlıklı gözüküyor. Amerikalılarla pazarlık yapıyoruz. Eyaletlerle nasıl pazarlık yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşalar? 'Yeri vereceksiniz, alt yapıyı yapacaksınız, yolu, elektriği, suyu, kanalizasyonu bitireceksiniz. Bizim size verdiğimiz istatistiklere göre binaları da yapacaksınız, biz onların içerisine yatırıma gelirken leasing firmalarıyla da bizleri yan yana oturtacaksınız. Bütün yatırımları siz yapacaksınız, biz 1 kuruş para da ödemeyeceğiz. 3 yıl ödemesiz, 20 yıl vadeli de kredilendirme yapacaksınız' dedik. Bunun pazarlığını yapıyoruz orada. Yani iş adamını çağırdığımızda 'Siz cebinizden para getirin' demiyoruz arkadaşlar."

Kaynak: DHA