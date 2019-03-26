ABD'de Otelde Silahlı Saldırı

Kaynak: İHA

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir otelde silahlı saldırı olduğu bildirildi. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı olayda saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi. ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Natrick Hotel'de silahlı saldırı olduğu bildirildi. Massachusetts Eyalet Polisi, silahlı saldırganın henüz etkisiz hale getirilemediğini açıkladı. Yetkililer silahlı saldırganın hala binanın içinde olduğuna inandıklarını ve en az bir kişinin hafif yaralandığını duyurdu. Güvenlik güçleri, otelin dışında da arama başlatıldığını açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(İHA)