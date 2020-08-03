ABD'de otobandaki feci kaza görüntülendi
ABD'de otobandaki feci kaza görüntülendiBeril SÖNMEZ, (DHA) - ABD'nin Florida eyaletinde, otobanda giden bir araç sollama yaparken, yandaki araca çarptı.
03.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:02
ABD'de otobandaki feci kaza görüntülendi
Beril SÖNMEZ, (DHA) - ABD'nin Florida eyaletinde, otobanda giden bir araç sollama yaparken, yandaki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan araç ters döndü. O anlar, arkadaki aracın kamerasına yansıdı.
Florida eyaletinde Florida Otoyolu'ndaki gitmekte olan bir araç, sollama yaparken sağdaki araca çarptı. Yüksek hızda giden araç, çarpmanın etkisiyle birlikte havalanarak ters döndü. Çevredeki araçların zamanında durmasıyla zincirleme kaza önlendi. Araçlarından çıkan sürücüler, aracının içinde sıkışan şöföre yardıma koştu. Araç şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Araç, Güncel, Haber