ABD'de Oynanan Maçta Hakem Adeta Buz Tuttu

ABD Liginde Colorado Rapids ile Portland Timbers, -7 derecede karşı karşıya geldi. Lig tarihinin en soğuk havasında oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi.

HAKEM BUZ TUTTU

Aşırı soğuk hava ve kar yağışı, futbolular tarafından pek umursanmazken, maçın hakeminin bu görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve 'kardan adam' yorumları yapıldı.

İSMİ "SNOW CLASICO" OLDU

Amerikan taraftarlar, Dick's Sporting Goods Park'ta oynanan karşılaşmaya 'Snow Clasico' ismini verdi.