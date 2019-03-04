04 Mart 2019, 10:32
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ABD'de Oynanan Maçta Hakem Adeta Buz Tuttu

ABD Liginde Colorado Rapids-Portland Timbers maçı -7 derecede oynandı. Hakemin buz tutmuş hali, sosyal medyada gündem oldu.

ABD Liginde Colorado Rapids ile Portland Timbers, -7 derecede karşı karşıya geldi. Lig tarihinin en soğuk havasında oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi.

HAKEM BUZ TUTTU

Aşırı soğuk hava ve kar yağışı, futbolular tarafından pek umursanmazken, maçın hakeminin bu görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve 'kardan adam' yorumları yapıldı.

İSMİ "SNOW CLASICO" OLDU

Amerikan taraftarlar, Dick's Sporting Goods Park'ta oynanan karşılaşmaya 'Snow Clasico' ismini verdi.

Colorado, Amerika Birleşik Devletleri, Spor


YORUMLAR (10)
KSK Lİ MESUT: Maçtan sonra paratör yine yemliyo conconları , kamiller de inanıyolar. Neyse atlarlar şimdi bu yoruma da...
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ADINIZI YAZIN: BAŞAKŞEHİRİN GEÇEN HAFTAKİ BURSA MAÇININ HAKEMİ BU RESMİ GÖRDÜKTEN SONRA UTANIYORMUSUN KENDİNDEN. TAMAM ANLADIK, SİYASET, FEDERASYON EL ELE BAŞAKŞEHİRİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN UĞRAŞIYORSUNUZ AMA İNSANDA BİRAZ UTANMA OLACAK DEĞİL Mİ HAKEM KARDEŞ
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OĞUZ: Ithal hakem istiyoruz en azindan sike yapmazlar...
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OĞUZ: Ithal hakem istiyoruz en azindan sike yapmazlar...
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GÜLDÜR GÜLDÜR ŞEVKET: cincon da hava soğuk diye ağlasın dursun. .
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