ABD'de Özel Sektör İstihdamı Beklentiyi Karşılamadı

06 Aralık 2018 Perşembe 17:13



06 Aralık 2018 Perşembe 17:13

ABD'de özel sektör istihdamı, kasımda 179 bin kişilik artışla beklentinin altında kaldı.ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, Amerikan özel sektörü, kasımda 179 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 195 bin seviyesindeydi.Raporda, istihdam artışına, küçük ölçekli şirketlerin 46 bin, orta ölçeklilerin 119 bin ve büyük ölçekli firmaların 13 bin kişiyi işe alarak katkı sağladığı belirtildi. Veriler, ayrıca istihdam artışının 163 bininin hizmet, 16 bininin ise mal sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu.Bu arada, ekim ayına ilişkin özel sektör artışı 225 binden 227 bine revize edildi.Piyasalar, beklentiyi aşan özel sektör istihdamının ardından ABD'de cuma günü açıklanacak resmi istihdam verilerine odaklandı.Veriler, ABD Merkez Bankası Fed'in para politikasını yeniden gözden geçirmeye başladığı kritik bir dönemeçte gelecek olmaları itibariyle büyük önem taşıyor.