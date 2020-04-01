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ABD'de özel sektör istihdamı martta düştü

ABD'de özel sektör istihdamı, mart ayında 27 bin azalarak piyasa beklentisinin altında düşüş kaydetti.

01.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:02
ABD'de özel sektör istihdamı martta düştü
ABD'de özel sektör istihdamı, mart ayında 27 bin azalarak piyasa beklentisinin altında düşüş kaydetti.
ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı, mart ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.
Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, mart ayında 27 bin azaldı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, 150 binlik düşüş göstermesi yönündeydi.
Bu dönemde, küçük ölçekli şirketlerdeki istihdam sayısı 90 bin azalırken, orta ölçekli şirketlerde 7 bin ve büyük ölçekli firmalarda 56 bin arttı. İstihdam azalışının 18 bini hizmet, 9 bini ise mal sektöründe gerçekleşti.
Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, şubat ayına ilişkin özel sektör istihdamı artışı da 183 binden 179 bine revize edildi.
Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, mart ayı verilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının istihdama etkisini tam olarak yansıtmadığını gösterdiğini kaydetti.
Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasına etkisi, geçen hafta açıklanan işsizlik maaşı başvurularına ilişkin veriyle kendini göstermeye başlamıştı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Mart ile biten haftada 3 milyon 283 bine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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