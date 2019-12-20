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Abd'de patlama 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı

ABD'de patlama 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldıABD, (DHA)- ABD'nin Philadelphia kentinde birbirine bitişik 3 evde dün patlama meydana geldi.

20.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:16
ABD'de patlama 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı
ABD, (DHA)- ABD'nin kentinde birbirine bitişik 3 evde dün patlama meydana geldi. En az 1 kişinin öldüğü bildirildi.
Philadelphia kentinin güneyinde birbirine bitişik 3 evde patlama meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, çökme tehlikesi nedeniyle binaya fazla yaklaşamadı. Patlamanın nedeni araştırılırken, öncelikle gaz kaçağı ihtimali üstünde durulduğu belirtildi. 1 kişinin cesedine ulaşılan patlamada, binalarda bulunan diğer kişilerin hayatından ümit kesildiği ifade edildi. Çökme tehlikesi nedeniyle kurtarma ekiplerinin halen binaya giremedikleri belirtildi.
Abd'de patlama 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Philadelphia, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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