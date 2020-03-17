ABD'de perakende satışlar şubatta azaldı
ABD'de perakende satışlar, şubatta aylık yüzde 0,5 azalarak son bir yılın en büyük düşüşünü kaydetti.
17.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:14
ABD'de perakende satışlar, şubatta aylık yüzde 0,5 azalarak son bir yılın en büyük düşüşünü kaydetti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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