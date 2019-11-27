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ABD'de petrokimya tesisinde patlama

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.

27.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:13ABD'de petrokimya tesisinde patlama
ABD'nin eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.

ABD'nin Teksas eyaletinin Port Neches ilçesinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldiği, ardından çıkan yangının tesisi kapladığı açıklandı. Nederland Gönüllü Departmanı, fabrika ve çevresindeki evlerden tahliyelerin yapıldığını açıkladı. Gece saatlerinde meydana gelen patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği aktarıldı. - TEKSAS

Amerika Birleşik Devletleri, İtfaiye, Teksas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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