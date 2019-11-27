Haberler » Güncel » - ABD'de Petrokimya Tesisinde Patlama - Haber

- ABD'de Petrokimya Tesisinde Patlama

- ABD'de petrokimya tesisinde patlamaTEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.

27.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:58
- ABD'de petrokimya tesisinde patlama
TEKSAS - ABD'nin eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.
ABD'nin Teksas eyaletinin Port Neches ilçesinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldiği, ardından çıkan yangının tesisi kapladığı açıklandı. Nederland Gönüllü Departmanı, fabrika ve çevresindeki evlerden tahliyelerin yapıldığını açıkladı. Gece saatlerinde meydana gelen patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği aktarıldı.
- ABD'de Petrokimya Tesisinde Patlama

Amerika Birleşik Devletleri, İtfaiye, Teksas, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:45 Tokalaşma bahanesiyle yaşlı adamın emekli maaşını alıp kaçtı
14:44 Öztrak: "İnce'nin CHP'ye gelmesi olağandır. Olağan olmayan gelmemesidir"
14:44 Sağlığımız için paslı boruların bertarafı sürüyor
14:40 Safranbol'da 4006 TÜBİTAK Fuarı
14:40 Tatvan'da "Gıda Denetimi" seferberliği
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:50 Mansur Yavaş: Belediyenin eski dönemden 8,5 milyar lira borcu var
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
13:14 Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş
13:04 Şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken parasını kaptırdı
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
27.11.2019 14:45:57