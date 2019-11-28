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- ABD'de petrokimya tesisinde patlama

- ABD'de petrokimya tesisinde patlamaTEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.

28.11.2019 00:21 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:21
- ABD'de petrokimya tesisinde patlama
TEKSAS - ABD'nin eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.
ABD'nin Teksas eyaletinin Port Neches ilçesinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldiği, ardından çıkan yangının tesisi kapladığı açıklandı. Nederland Gönüllü Departmanı, fabrika ve çevresindeki evlerden tahliyelerin yapıldığını açıkladı. Gece saatlerinde meydana gelen patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği aktarıldı.
- ABD'de petrokimya tesisinde patlama

Amerika Birleşik Devletleri, İtfaiye, Teksas, Güncel

Kaynak: İHA


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